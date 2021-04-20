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COVID: За два дні кількість проблемних регіонів зросла з 7 до 9

Вівторок, 20 квітня 2021, 14:26

Станом на 20 квітня у 9 регіонах України фіксують перевантаження ліжок з киснем.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зазначається, що учора зафіксували перевантаження ліжок у Донецькій області (67,4%), а позавчора – у Хмельницькій (68,9).

Окрім цих областей, завантаженість понад 65% ліжок з киснем зберігається у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях.

Передісторія: За добу 19 квітня в Україні зафіксували 8 940 нових випадків COVID-19, госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб.

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Теми: коронавірусМОЗепідемія


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