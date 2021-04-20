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За два дня количество проблемных регионов выросла с 7 до 9

Вторник, 20 апреля 2021, 14:26
За два дня количество проблемных регионов выросла с 7 до 9

По состоянию на 20 апреля в 9 регионах Украины фиксируют перегрузки коек с кислородом.

Источник: Минздрав

Детали: Отмечается, что вчера зафиксировали перегрузки коек в Донецкой области (67,4%), а позавчера - в Хмельницкой (68,9%).

Кроме этих областей, загруженность более 65% коек с кислородом сохраняется в Киеве, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях.

Предыстория: За сутки 19 апреля в Украине зафиксировали 8 940 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2 042 человека, умерли 367 больных, выздоровели 12 075 человек.

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Темы: коронавирусМинздравэпидемия
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