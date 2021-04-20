Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Кремлі пояснили, чому Путін погодився виступити на саміті з Байденом

Вівторок, 20 квітня 2021, 14:50
Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін відгукнувся на запрошення президента США Джо Байдена взяти участь в саміті з питань клімату, оскільки ця тема є одним з пріоритетів для РФ.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Захід цей багатосторонній, присвячений він клімату та екології, це також є дуже важливим пріоритетом для нашої країни... Саме виходячи з цього, президент, отримавши всю повноту інформації про цей захід, прийняв рішення виступити на ньому".

Деталі: За словами Пєскова, на саміті "передбачаються виступи глав держав і урядів, нетривалі, але тим не менше все обміняються промовами".

Він нагадав, що виступ Путіна відбудеться 22 квітня.

На питання, чи планує Путін використовувати саміт з питань клімату для налагодження відносин із Заходом, Пєсков заявив, що "немає такого поняття "відносини з Заходом", а Захід – це одна з чотирьох сторін світу".

Передісторія:

  • 22-23 квітня США мають намір провести міжнародний саміт з питань боротьби зі зміною клімату. На захід запросили 40 світових лідерів. Путін погодився взяти участь у саміті. 
  • Раніше США з ініціативи попереднього президента Дональда Трампа вийшли з Паризької кліматичної угоди – пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Штати були єдиною країною, яка вийшла з пакту.
  • У лютому 2021 року США офіційно повернулися до угоди.

Теми: РосіяСШАПутінБайденекологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"

В ПАРЄ звинуватили Росію у підриві зусиль із закінчення війни на Донбасі

В МЗС РФ натякнули, що Чехія сама винна у вибухах на складах

"Слуга народу" вимагатиме пояснень від свого нардепа через візит до Лукашенка

РФ ввела обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря - NOTAM

Усі новини...
Росія
Греція визнаватиме "Спутник V" у своїх паспортах вакцинації для туристів
Росія оголосила персонами нон грата двох дипломатів Болгарії
Росія обіцяє не обмежувати рух торгових суден через Керченську протоку
Останні новини
16:04
Google з Ростуризмом включили борщ до топ-10 традиційних російських страв
15:42
відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
15:42
відеоЛукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом
15:41
ФОПи з регіонів, які вже вийшли з "червоної зони", також зможуть отримати по 8 тисяч
15:26
Болгарський торговець зброєю заперечив зв'язок із вибухом у Чехії: нічого Україні не продавав
15:24
Окупанти в ОРДЛО примусово призиватимуть людей на "військову службу" – розвідка
15:17
Деякі БАДи та вітаміни потенційно можуть знизити ризик зараження COVID-19 – дослідження
15:06
Путінський омбудсмен відмовився відвідувати Навального: "Побачу хвору людину і що?"
14:53
Греція визнаватиме "Спутник V" у своїх паспортах вакцинації для туристів
14:50
У Кремлі пояснили, чому Путін погодився виступити на саміті з Байденом
Усі новини...