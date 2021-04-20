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У Кремлі пояснили, чому Путін погодився виступити на саміті з Байденом

Вівторок, 20 квітня 2021, 14:50
У Кремлі пояснили, чому Путін погодився виступити на саміті з Байденом
Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін відгукнувся на запрошення президента США Джо Байдена взяти участь в саміті з питань клімату, оскільки ця тема є одним з пріоритетів для РФ.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Захід цей багатосторонній, присвячений він клімату та екології, це також є дуже важливим пріоритетом для нашої країни... Саме виходячи з цього, президент, отримавши всю повноту інформації про цей захід, прийняв рішення виступити на ньому".

Деталі: За словами Пєскова, на саміті "передбачаються виступи глав держав і урядів, нетривалі, але тим не менше все обміняються промовами".

Він нагадав, що виступ Путіна відбудеться 22 квітня.

На питання, чи планує Путін використовувати саміт з питань клімату для налагодження відносин із Заходом, Пєсков заявив, що "немає такого поняття "відносини з Заходом", а Захід – це одна з чотирьох сторін світу".

Передісторія:

  • 22-23 квітня США мають намір провести міжнародний саміт з питань боротьби зі зміною клімату. На захід запросили 40 світових лідерів. Путін погодився взяти участь у саміті. 
  • Раніше США з ініціативи попереднього президента Дональда Трампа вийшли з Паризької кліматичної угоди – пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Штати були єдиною країною, яка вийшла з пакту.
  • У лютому 2021 року США офіційно повернулися до угоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАПутінБайденекологія
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