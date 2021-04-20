В Кремле объяснили, почему Путин согласился выступить на саммите с Байденом

Президент России Владимир Путин откликнулся на приглашение президента США Джо Байдена принять участие в саммите по вопросам климата, поскольку эта тема является одним из приоритетов для РФ.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Мероприятие это многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны… Именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем".

Детали: По словам Пескова, на саммите "предусматриваются выступления глав государств и правительств, непродолжительные, но тем не менее все обменяются речами".

Он напомнил, что выступление Путина состоится 22 апреля.

На вопрос, планирует ли Путин использовать саммит по климату для налаживания отношений с Западом, Песков заявил, что "нет такого понятия "отношения с Западом", а Запад – это одна из четырех сторон света".

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