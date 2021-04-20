Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле объяснили, почему Путин согласился выступить на саммите с Байденом

Вторник, 20 апреля 2021, 14:50
В Кремле объяснили, почему Путин согласился выступить на саммите с Байденом
Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин откликнулся на приглашение президента США Джо Байдена принять участие в саммите по вопросам климата, поскольку эта тема является одним из приоритетов для РФ.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Мероприятие это многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны… Именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем".

Детали: По словам Пескова, на саммите "предусматриваются выступления глав государств и правительств, непродолжительные, но тем не менее все обменяются речами".

Он напомнил, что выступление Путина состоится 22 апреля.

На вопрос, планирует ли Путин использовать саммит по климату для налаживания отношений с Западом, Песков заявил, что "нет такого понятия "отношения с Западом", а Запад – это одна из четырех сторон света".

Предыстория:

  • 22-23 апреля США намерены провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. На мероприятие пригласили 40 мировых лидеров. Путин согласился принять участие в саммите.
  • Ранее США по инициативе предыдущего президента Дональда Трампа вышли из Парижского климатического соглашения – пакта 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. Штаты были единственной страной, которая вышла из договора.
  • В феврале 2021 года США официально вернулись к соглашению.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАПутинБайденэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Росcия
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Россияне укрепляются на ЗАЭС, как будто готовятся к бою – сотрудник станции
Последние новости
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
Все новости...
Реклама: