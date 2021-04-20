В Кремле объяснили, почему Путин согласился выступить на саммите с Байденом
Президент России Владимир Путин откликнулся на приглашение президента США Джо Байдена принять участие в саммите по вопросам климата, поскольку эта тема является одним из приоритетов для РФ.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь: "Мероприятие это многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны… Именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем".
Детали: По словам Пескова, на саммите "предусматриваются выступления глав государств и правительств, непродолжительные, но тем не менее все обменяются речами".
Он напомнил, что выступление Путина состоится 22 апреля.
На вопрос, планирует ли Путин использовать саммит по климату для налаживания отношений с Западом, Песков заявил, что "нет такого понятия "отношения с Западом", а Запад – это одна из четырех сторон света".
Предыстория:
- 22-23 апреля США намерены провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. На мероприятие пригласили 40 мировых лидеров. Путин согласился принять участие в саммите.
- Ранее США по инициативе предыдущего президента Дональда Трампа вышли из Парижского климатического соглашения – пакта 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. Штаты были единственной страной, которая вышла из договора.
- В феврале 2021 года США официально вернулись к соглашению.