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Росія заявила, що нарощує війська біля України через НАТО на Близькому Сході

Вівторок, 20 квітня 2021, 16:32

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що ситуація на південному заході країни залишається складною через спроби "низки країн" наростити військову присутність біля російських кордонів.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Шойгу заявив, що США і НАТО продовжують провокації в Чорному морі, а Київ зберігає курс на дестабілізацію на Донбасі.

За його словами, російський Південний військовий округ нарощує бойові можливості через "спроби НАТО протидіяти нормалізації у низці країн Закавказзя та Близького Сходу".

Передісторія: За підрахунками Євросоюзу, на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму Росія зосередила понад 100 тисяч своїх військових.

В ЄС вважають, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною найбільше за увесь час.

Теми: РосіяНАТОУкраїнаармія


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