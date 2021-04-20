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Росія заявила, що нарощує війська біля України через НАТО на Близькому Сході

Вівторок, 20 квітня 2021, 16:32
Росія заявила, що нарощує війська біля України через НАТО на Близькому Сході

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що ситуація на південному заході країни залишається складною через спроби "низки країн" наростити військову присутність біля російських кордонів.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Шойгу заявив, що США і НАТО продовжують провокації в Чорному морі, а Київ зберігає курс на дестабілізацію на Донбасі.

За його словами, російський Південний військовий округ нарощує бойові можливості через "спроби НАТО протидіяти нормалізації у низці країн Закавказзя та Близького Сходу".

Передісторія: За підрахунками Євросоюзу, на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму Росія зосередила понад 100 тисяч своїх військових.

В ЄС вважають, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною найбільше за увесь час.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНАТОУкраїнаармія
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