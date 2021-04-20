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Россия заявилиа, что наращивает войска возле Украины из-за НАТО на Ближнем Востоке

Вторник, 20 апреля 2021, 16:32
Россия заявилиа, что наращивает войска возле Украины из-за НАТО на Ближнем Востоке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация на юго-западе страны остается сложной из-за попыток ряда стран нарастить военное присутствие у российских границ.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают провокации в Черном море, а Киев сохраняет курс на дестабилизацию на Донбассе.

По его словам, российский Южный военный округ наращивает боевые возможности из-за "попыток НАТО противодействовать нормализации в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".

Предыстория: По подсчетам Евросоюза, на границе с Украиной и в оккупированном Крыму Россия сосредоточила более 100 тысяч своих военных.

В ЕС считают, что это наибольшее за всю историю наращивание войск РФ на границе с Украиной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНАТОУкраинаармия
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