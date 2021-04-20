Россия заявилиа, что наращивает войска возле Украины из-за НАТО на Ближнем Востоке
Вторник, 20 апреля 2021, 16:32
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация на юго-западе страны остается сложной из-за попыток ряда стран нарастить военное присутствие у российских границ.
Источник: "РИА Новости"
Детали: Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают провокации в Черном море, а Киев сохраняет курс на дестабилизацию на Донбассе.
По его словам, российский Южный военный округ наращивает боевые возможности из-за "попыток НАТО противодействовать нормализации в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".
Предыстория: По подсчетам Евросоюза, на границе с Украиной и в оккупированном Крыму Россия сосредоточила более 100 тысяч своих военных.
В ЕС считают, что это наибольшее за всю историю наращивание войск РФ на границе с Украиной.