Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация на юго-западе страны остается сложной из-за попыток ряда стран нарастить военное присутствие у российских границ.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают провокации в Черном море, а Киев сохраняет курс на дестабилизацию на Донбассе.

По его словам, российский Южный военный округ наращивает боевые возможности из-за "попыток НАТО противодействовать нормализации в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".