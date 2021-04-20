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В РФ заявили, что наращивают войска возле Украины из-за НАТО на Ближнем Востоке

Вторник, 20 апреля 2021, 16:32

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация на юго-западе страны остается сложной из-за попыток ряда стран нарастить военное присутствие у российских границ.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают провокации в Черном море, а Киев сохраняет курс на дестабилизацию на Донбассе.

По его словам, российский Южный военный округ наращивает боевые возможности из-за "попыток НАТО противодействовать нормализации в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока".

Украинская правда
Темы: РосcияНАТОУкраинаармия


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