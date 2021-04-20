Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нова партія вакцини AstraZeneca прибуде вже в четвер - Ляшко

Вівторок, 20 квітня 2021, 16:42

Нова партія вакцин від COVID-19 компанії AstraZeneca прибуде в Україну в четвер 22 квітня.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Деталі: Йдеться про поставку чергової партії вакцин (367 тис. доз), які поставляються через глобальний механізм COVAX.

Вакцини цієї партії вироблені в Південній Кореї.

Що передувало: В ранковому ефірі телеканалу "1+1" Ляшко зазначив, що Україна законтрактувала більше 13 млн доз вакцини, але препарати затримуються. Саме браком вакцин він пояснює те, що за 7 тижнів вакцинальної кампанії в Україні зробили менше 1% запланованих щеплень. 

За словами санлікаря 367 тисяч доз AstraZeneca МОЗ хоче "використати буквально за два-три дні, щоб показати всім спроможності системи охорони здоров'я". Раніше повідомлялось, що МОЗ чекає на вакцину з Південної Кореї для другої дози вже щепленим проти COVID.

Чому це важливо: Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Індії – і в МОЗ спершу планували щепити ними 250 тисяч осіб (для імунізації цією вакциною потрібно дві дози), але потім вирішили, що для другого щеплення можна використати вакцину того ж типу з наступних поставок. Проте поставки вакцини проти коронавірусу вже не раз затримувалися, адже у світі на них великий попит в умовах дефіциту. 

Якщо всі 500 000 доз індійської вакцини спрямують на щеплення українців першою дозою, то навіть 367 000 доз південнокорейської вакцини не покриють потреби у другій дозі. 

Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

відеоЛукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом

Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"

інфографікаОдна з найпроблемніших областей невдовзі вийде з "червоної" COVID-зони – МОЗ

В ПАРЄ звинуватили Росію у підриві зусиль із закінчення війни на Донбасі

В МЗС РФ натякнули, що Чехія сама винна у вибухах на складах

Усі новини...
вакцинація
Греція визнаватиме "Спутник V" у своїх паспортах вакцинації для туристів
Ляшко натякає, що платно вакцинуватися проти COVID цього року не вийде
У Києві почали щеплювати вакциною Pfizer – дозу вже отримали 120 людей
Останні новини
17:02
відеоНардеп "Слуг" – Лукашенку: Вас третина українців хочуть бачити своїм президентом
16:42
Нова партія вакцини AstraZeneca прибуде вже в четвер - Ляшко
16:32
Росія заявила, що нарощує війська біля України через НАТО на Близькому Сході
16:29
фотоНа хабарі затримали чиновника Державної міграційної служби
16:27
НБУ перерахує до казни 24,4 мільярда – це менше, ніж передбачено в законі про держбюджет
16:27
Франція хоче першою в ЄС запустити ковідні цифрові паспорти для подорожей
16:06
Поїздку "слуги" до Лукашенка обговорять на засіданні фракції
16:04
Google з Ростуризмом включили борщ до топ-10 традиційних російських страв
15:42
відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
15:42
відеоЛукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом
Усі новини...