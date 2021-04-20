Нова партія вакцини AstraZeneca прибуде вже в четвер - Ляшко

Нова партія вакцин від COVID-19 компанії AstraZeneca прибуде в Україну в четвер 22 квітня.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Деталі: Йдеться про поставку чергової партії вакцин (367 тис. доз), які поставляються через глобальний механізм COVAX.

Вакцини цієї партії вироблені в Південній Кореї.

Що передувало: В ранковому ефірі телеканалу "1+1" Ляшко зазначив, що Україна законтрактувала більше 13 млн доз вакцини, але препарати затримуються. Саме браком вакцин він пояснює те, що за 7 тижнів вакцинальної кампанії в Україні зробили менше 1% запланованих щеплень.

За словами санлікаря 367 тисяч доз AstraZeneca МОЗ хоче "використати буквально за два-три дні, щоб показати всім спроможності системи охорони здоров'я". Раніше повідомлялось, що МОЗ чекає на вакцину з Південної Кореї для другої дози вже щепленим проти COVID.

Чому це важливо: Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Індії – і в МОЗ спершу планували щепити ними 250 тисяч осіб (для імунізації цією вакциною потрібно дві дози), але потім вирішили, що для другого щеплення можна використати вакцину того ж типу з наступних поставок. Проте поставки вакцини проти коронавірусу вже не раз затримувалися, адже у світі на них великий попит в умовах дефіциту.

Якщо всі 500 000 доз індійської вакцини спрямують на щеплення українців першою дозою, то навіть 367 000 доз південнокорейської вакцини не покриють потреби у другій дозі.