МОЗ чекає на вакцину з Південної Кореї для другої дози вже щепленим проти COVID
Міністерство охорони здоров'я обіцяє наявність вакцини AstraZeneca для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою індійського препарату, і чекає від COVAX 360 тисяч доз такої вакцини з Південної Кореї.
Джерело: МОЗ у Facebook
Дослівно: "МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.
МОЗ збільшив інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатись не раніше ніж в середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.
Україна очікує в квітні на отримання у межах глобальної ініціативи COVAX 360 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї.
Як відомо, уряд Індії тимчасово призупинив експорт вакцини AstraZeneca/Covishield, щоб задовольнити внутрішній попит".
Деталі: У МОЗ наголосили, що "усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними", на відміну від вакцин різних типів.
Згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою в Індії, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою в інших країнах.
За даними групи експертів, "вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними".
А от вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними.
Тому людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac.
Чому це важливо: Україна отримали 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Індії – і в МОЗ спершу планували щепити ними 250 тисяч осіб (для імунізації цією вакциною потрібно дві дози), але потім вирішили, що для другого щеплення можна використати вакцину того ж типу з наступних поставок. Проте поставки вакцини проти коронавірусу вже не раз затримувалися, адже у світі на них великий попит в умовах дефіциту.
Якщо всі 500 000 доз індійської вакцини спрямують на щеплення українців першою дозою, то навіть 360 000 доз південнокорейської вакцини не покриють потреби у другій дозі. Поки що обидві дози AstraZeneca (CoviShield) отримали лише два громадянина України.
Передісторія:
- 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca з Індії (CoviShield) – 500 тисяч доз, термін їх придатності закінчується 23 червня 2021 року.
- Із 24 лютого до 4 квітня в Україні 291 822 людини щепили проти COVID-19, з них 2 особи отримали обидві дози індійської вакцини.
- В середині березня Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин AstraZeneca для задоволення внутрішнього попиту на тлі зростання темпів заражень коронавірусом у країні.
- У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в першому півріччі 2021 року, а також 117 тисяч доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech у лютому (ця поставка відклалася).
- 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка показувала 83,5%.ефективності
- Голова МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна має домовленості про постачання 22 млн доз вакцин проти коронавірусу AstraZeneca (Covieshild), Novavax, Sinovac, Pfizer.
Знати більше: Люди до 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca – німецькі експерти
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