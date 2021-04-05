МОЗ чекає на вакцину з Південної Кореї для другої дози вже щепленим проти COVID

Міністерство охорони здоров'я обіцяє наявність вакцини AstraZeneca для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою індійського препарату, і чекає від COVAX 360 тисяч доз такої вакцини з Південної Кореї.

Джерело: МОЗ у Facebook

Дослівно: "МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.

МОЗ збільшив інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатись не раніше ніж в середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.

Україна очікує в квітні на отримання у межах глобальної ініціативи COVAX 360 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї.

Як відомо, уряд Індії тимчасово призупинив експорт вакцини AstraZeneca/Covishield, щоб задовольнити внутрішній попит".

Деталі: У МОЗ наголосили, що "усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними", на відміну від вакцин різних типів.

Згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою в Індії, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою в інших країнах.

За даними групи експертів, "вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними".

А от вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними.

Тому людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac.

Чому це важливо: Україна отримали 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Індії – і в МОЗ спершу планували щепити ними 250 тисяч осіб (для імунізації цією вакциною потрібно дві дози), але потім вирішили, що для другого щеплення можна використати вакцину того ж типу з наступних поставок. Проте поставки вакцини проти коронавірусу вже не раз затримувалися, адже у світі на них великий попит в умовах дефіциту.

Якщо всі 500 000 доз індійської вакцини спрямують на щеплення українців першою дозою, то навіть 360 000 доз південнокорейської вакцини не покриють потреби у другій дозі. Поки що обидві дози AstraZeneca (CoviShield) отримали лише два громадянина України.

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