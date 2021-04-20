"Шлюбний" аферист, який виманив у жінок 1,5 мільйона, отримав 6 років тюрми

Столичний суд дав 6 років позбавлення волі "шлюбному" аферисту, який ошукав потерпілих на 1, 5 мільйона гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Вироком Дніпровського районного суду Києва 35-річного чоловіка визнано винним у шахрайстві та втечу з-під варти та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що йому належить.

Згідно з матеріалами слідства, громадянин Молдови впродовж 2018 року, представляючись працівником Адміністрації президента чи акціонером іноземного банку, вводив в оману жінок, обіцяючи одружитися. Одночасно аферист встигав ошукати і їхніх родичів, пропонуючи участь у спільному бізнесі та отримуючи на це кошти.

Зловмисника завдав потерпілим збитків на суму понад 1,5 млн гривень.

Чоловіка затримали у столиці у квітні 2018 року. А вже у червні 2018 року він втік з-під варти, підкупивши конвоїра, однак невдовзі був затриманий та повернутий у СІЗО.

Перебуваючи під вартою у Київському слідчому ізоляторі, чоловік незаконно використовував мобільний телефон та продовжив шахраювати: через Інтернет знайомився із жінками, вводячи потерпілих в оману, зловмисник заволодівав їхніми грошовими коштами та майном.

У грудні 2020 року його викрили та оголосили нову підозру. За той період "шлюбний аферист" заволодів коштами та ювелірними виробами 5 потерпілих на загальну суму 1 млн 300 тис. грн. Як уточнили УП в пресслужбі прокуратури, ці епізоди ще перебувають на стадії досудового слідства.