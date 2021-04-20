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"Брачный" аферист, который выманил у женщин 1,5 миллиона, получил 6 лет тюрьмы

Вторник, 20 апреля 2021, 17:33
Нацполиция

Столичный суд дал 6 лет лишения свободы "брачному" аферисту, который обманул потерпевших на 1,5 миллиона гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Приговором Днепровского районного суда Киева 35-летний мужчина признан виновным в мошенничестве и побеге из-под стражи и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, которое ему принадлежит.

Согласно материалам следствия, гражданин Молдовы в течение 2018 года, представляясь работником Администрации президента или акционером иностранного банка, вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства.

Злоумышленник нанес потерпевшим ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривен.

Мужчину задержали в столице в апреле 2018 года. А уже в июне 2018 года он бежал из-под стражи, подкупив конвоира, однако вскоре был задержан и возвращен в СИЗО.

Находясь под стражей в Киевском следственном изоляторе, мужчина незаконно использовал мобильный телефон и продолжил мошенничать: через Интернет знакомился с женщинами, вводя пострадавших в заблуждение, злоумышленник овладевал их денежными средствами и имуществом.

В декабре 2020 года его разоблачили и объявили новое подозрение. За тот период "брачный аферист" завладел средствами и ювелирными изделиями 5 пострадавших на общую сумму 1 млн 300 тыс. грн. Как уточнили УП в пресс-службе прокуратуры, эти эпизоды еще находятся на стадии досудебного следствия.

Темы: прокуратураКиев


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