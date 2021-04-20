Окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів
Вівторок, 20 квітня 2021, 17:51
Цієї доби зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних сил з боку збройних формувань Російської Федерації.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів".
Деталі: Зазначається, що втрат у ЗСУ немає.
Також піротехніки ДСНС розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.
Українська правда