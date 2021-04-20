Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів

Вівторок, 20 квітня 2021, 17:51

Цієї доби зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних сил з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Зазначається, що втрат у ЗСУ немає.

Також піротехніки ДСНС розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоСанкції проти контрабандистів: Зеленський позбавив трьох українців громадянства - джерело

відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

відеоЛукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом

Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"

інфографікаОдна з найпроблемніших областей невдовзі вийде з "червоної" COVID-зони – МОЗ

В ПАРЄ звинуватили Росію у підриві зусиль із закінчення війни на Донбасі

Усі новини...
Донбас
Лукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом
В ПАРЄ звинуватили Росію у підриві зусиль із закінчення війни на Донбасі
Про кластери й припинення вогню на Донбасі говорили "без зайвих емоцій" – Резніков
Останні новини
19:10
Молдова заперечила видачу паспорта агенту ГРУ РФ, який влаштував вибухи у Чехії
18:55
Міністерство енергетики може очолити віцепрезидент "Енергоатома"
18:43
Росія буде готова до нападу за кілька тижнів – Кулеба
18:42
Гривня трохи послабилась на закритті міжбанку
18:42
Вибухи на складах зброї у Чехії готували 6 співробітників ГРУ РФ - Bellingcat
18:35
Роздрібна торгівля з початку року зросла на 7,5%
18:34
Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні - адвокат
18:26
Відновлення "тиші" на Донбасі: українці в ТКГ кажуть про суттєвий прогрес
18:10
Головного інженера залізниці на Львівщині підозрюють у махінаціях
18:01
Регулятор ЄС виявив можливий зв’язок вакцини Johnson&Johnson з випадками тромбозу
Усі новини...