Окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів

Цієї доби зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних сил з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Зазначається, що втрат у ЗСУ немає.

Також піротехніки ДСНС розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.