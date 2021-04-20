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Окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів

Вівторок, 20 квітня 2021, 17:51
Окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів

Цієї доби зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних сил з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Зазначається, що втрат у ЗСУ немає.

Також піротехніки ДСНС розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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