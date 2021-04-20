Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов

Вторник, 20 апреля 2021, 17:51

За эти сутки зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 враг совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов".

Детали: Отмечается, что потерь в ВСУ нет.

Также пиротехники ДСНС разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео Гончаренко хотят "строго наказать" в ПАСЕ за демонстрацию флага Украины

видеоЛукашенко советовал депутату "Слуги народа", что делать с Донбассом 

Умер мужчина, который жестоко избил женщину в поезде "Киев-Мариуполь"

инфографикаОдна из самых проблемных областей вскоре выйдет из "красной" COVID-зоны – Минздрав

В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе

В МИД РФ намекнули, что Чехия сама виновата во взрывах на складах

Все новости...
Донбасс
Лукашенко советовал депутату "Слуги народа", что делать с Донбассом 
В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе
О кластерах и прекращении огня на Донбассе говорили "без лишних эмоций" – Резников
Последние новости
18:10
Главного инженера железной дороги на Львовщине подозревают в махинациях
18:01
Регулятор ЕС обнаружил возможную связь вакцины Johnson&Johnson со случаями тромбоза
17:51
Оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов
17:50
ФотоНовые спутниковые снимки подтверждают увеличение войск РФ в Крыму и у границы
17:40
Пентагон: в Крыму сейчас больше российских войск, чем во время аннексии
17:33
"Брачный" аферист, который выманил у женщин 1,5 миллиона, получил 6 лет тюрьмы
17:21
Санкции против контрабандистов: Зеленский лишил трех украинцев гражданства - источник
17:16
Цены на квартиры выросли на 12% за год – Госстат
17:02
видео"Слуга" Шевченко – Лукашенко: Вас треть украинцев хотят видеть своим президентом
16:42
Новая партия вакцины AstraZeneca прибудет уже в четверг - Ляшко
Все новости...