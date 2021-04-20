Оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов

За эти сутки зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 враг совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов".

Детали: Отмечается, что потерь в ВСУ нет.

Также пиротехники ДСНС разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.