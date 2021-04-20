Локдаун в Києві дозволив стабілізувати ситуацію із COVID – КМДА

Міська влада Києва запевняє, що посилені карантинні обмеження дозволили стабілізувати ситуацію із захворюваністю на коронавірус у столиці.

Джерело: пресслужба КМДА із посиланням на заступницю голови Ганну Старостенко

Пряма мова: "Ми були вимушені піти на запровадження жорстких карантинних обмежень, які наразі вже дають результат: протягом останнього тижня кількість нових випадків дещо зменшилася. Але ми говоримо про це з великою обережністю".

Деталі: Водночас, деякі опорні лікарні Києва залишаються перевантаженими, хоча наразі в столиці розгорнуто 6558 ліжок для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

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