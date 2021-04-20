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Локдаун в Києві дозволив стабілізувати ситуацію із COVID – КМДА

Вівторок, 20 квітня 2021, 19:41
Локдаун в Києві дозволив стабілізувати ситуацію із COVID – КМДА

Міська влада Києва запевняє, що посилені карантинні обмеження дозволили стабілізувати ситуацію із захворюваністю на коронавірус у столиці. 

Джерело: пресслужба КМДА із посиланням на заступницю голови Ганну Старостенко

Пряма мова: "Ми були вимушені піти на запровадження жорстких карантинних обмежень, які наразі вже дають результат: протягом останнього тижня кількість нових випадків дещо зменшилася. Але ми говоримо про це з великою обережністю".

Деталі: Водночас, деякі опорні лікарні Києва залишаються перевантаженими, хоча наразі в столиці розгорнуто 6558 ліжок для надання медичної допомоги хворим на коронавірус. 

Передісторія:

  • З 5 березня у столиці діють обмеження "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Триватимуть вони, щонайменше, що 30 квітня. 
  • Проте, Київ тримається у лідерах за кількістю виявлених хворих на коронавірус. За добу 19 квітня у столиці лабораторно підтвердили 892 випадки коронавірусу, 36 людей померли.Станом на 20 квітня у столиці вже 186 231 підтверджений випадок коронавірусу, померли 4257 хворих. Подолали вірус 115 857 мешканців столиці, з них 265 за минулу добу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
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