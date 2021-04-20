Локдаун в Киеве позволил стабилизировать ситуацию с COVID – КГГА

Городская власть Киева уверяет, что усиленный карантин позволил стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя Анну Старостенко

Прямая речь: "Мы были вынуждены пойти на введение жестких карантинных ограничений, которые сейчас уже дают результат: в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилась. Но мы говорим об этом с большой осторожностью".

Детали: В то же время, некоторые опорные больницы Киева остаются перегруженными, хотя сейчас в столице развернуто 6558 коек для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

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