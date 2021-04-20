Локдаун в Киеве позволил стабилизировать ситуацию с COVID – КГГА
Вторник, 20 апреля 2021, 19:41
Городская власть Киева уверяет, что усиленный карантин позволил стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице.
Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя Анну Старостенко
Прямая речь: "Мы были вынуждены пойти на введение жестких карантинных ограничений, которые сейчас уже дают результат: в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилась. Но мы говорим об этом с большой осторожностью".
Детали: В то же время, некоторые опорные больницы Киева остаются перегруженными, хотя сейчас в столице развернуто 6558 коек для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.
Предыстория:
- С 5 марта в столице действуют ограничения "красной" зоны эпидемиологической опасности. Будут длиться они, как минимум, что 30 апреля.
- Вместе с тем, Киев держится в лидерах по количеству выявленных больных коронавирус. За сутки 19 апреля в столице лабораторно подтвердили 892 случая коронавируса, 36 человек умерли. По состоянию на 20 апреля в столице уже 186 231 подтвержденный случай коронавируса, умерли 4257 больных. Преодолели вирус 115 857 жителей столицы, из них 265 за минувшие сутки.