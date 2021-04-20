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Макрон може влітку приїхати в Україну – посол

Вівторок, 20 квітня 2021, 20:34
Макрон може влітку приїхати в Україну – посол

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну у першому півріччі або ж влітку. 

Джерело: посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю для "Укрінформу

Деталі: За словами посла, французький президент під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленський підтвердив бажання відвідати нашу державу. 

"З нагоди зустрічі президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну як тільки дозволить епідемічна ситуація. Наразі йдеться знову ж таки про перше півріччя або ж про літо поточного року", – сказав дипломат.

Проте точної дати наразі немає, але французька сторона підтверджує перспективу візиту. 

Передісторія:

  • 16 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся у Парижі із французьким лідером Еммануелем Макроном. Пізніше до них в онлайн-форматі доєдналась канцлер Німеччини Ангела Меркель. 
  • Основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини була безпекова ситуація на Донбасі та проведення "нормандського саміту".

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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