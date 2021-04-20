Макрон може влітку приїхати в Україну – посол
Вівторок, 20 квітня 2021, 20:34
Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну у першому півріччі або ж влітку.
Джерело: посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю для "Укрінформу"
Деталі: За словами посла, французький президент під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленський підтвердив бажання відвідати нашу державу.
"З нагоди зустрічі президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну як тільки дозволить епідемічна ситуація. Наразі йдеться знову ж таки про перше півріччя або ж про літо поточного року", – сказав дипломат.
Проте точної дати наразі немає, але французька сторона підтверджує перспективу візиту.
Передісторія:
- 16 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся у Парижі із французьким лідером Еммануелем Макроном. Пізніше до них в онлайн-форматі доєдналась канцлер Німеччини Ангела Меркель.
- Основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини була безпекова ситуація на Донбасі та проведення "нормандського саміту".