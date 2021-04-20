Макрон может приехать в Украину летом – посол

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в первом полугодии или летом.

Источник: посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Укринформу"

Детали: По словам посла, французский президент во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленский подтвердил желание посетить наше государство.

"По случаю встречи президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лете текущего года ", – сказал дипломат.

Однако точной даты пока нет, но французская сторона подтверждает перспективу визита.

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