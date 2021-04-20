Макрон может приехать в Украину летом – посол
Вторник, 20 апреля 2021, 20:34
Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в первом полугодии или летом.
Источник: посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Укринформу"
Детали: По словам посла, французский президент во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленский подтвердил желание посетить наше государство.
"По случаю встречи президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лете текущего года ", – сказал дипломат.
Однако точной даты пока нет, но французская сторона подтверждает перспективу визита.
Предыстория:
- 16 апреля президент Владимир Зеленский встретился в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном. Позже к ним в онлайн-формате присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.
- Основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведения "нормандского саммита".