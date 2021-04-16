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Зеленський розповів про підсумки переговорів із Макроном та Меркель

П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:47
Зеленський розповів про підсумки переговорів із Макроном та Меркель

Основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини була безпекова ситуація на Донбасі та проведення "нормандського саміту".

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент розповів на брифінгу в Парижі.

"Ми проговорили безпекову ситуацію на Сході Україні, яка діяла з 20 липня і діяла дуже непогано, але десь із другої половини грудня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії та тимчасово окупованій території. Усі ці випадки я розповів детально пану Макрону, а потім і пані Меркель", - сказав Зеленський.

Журналістка запитала Зеленського, що б він сказав російському президенту Владіміру Путіну, якби він приєднався до розмови. "Підключення пана Путіна не було, тому мені складно відповісти, що б я йому сказав, якби було підключення. Хоча я налаштований на те, щоб ми всі вчотирьох підключилися з питання безпекової ситуації на Сході України і деокупації наших територій", - додав він.

Раніше повідомлялося, що особисті переговори президентів України та Франції затягнулися настільки, що від одного з форматів зустрічі довелося відмовитися.

Перед візитом Зеленський говорив, що однією з ключових тем розмови стане тематика конфлікту з РФ, і висловлював сподівання, що Макрон зробить штучне дихання Нормандському формату.

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматвійнаЗеленський
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