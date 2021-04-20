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Українська асоціація футболу засудила створення окремої Суперліги

Вівторок, 20 квітня 2021, 23:22

Президент Української асоціації футболу та член Виконкому УЄФА Андрій Павелко засудив створення Суперліги із 12 європейський команд. 

Джерело: Українська асоціація футболу

Пряма мова: "Пандемія боляче вдарила по всіх без винятку представниках нашої футбольної спільноти, але це складне випробування має гуртувати, робити нас лише сильнішими та об’єднувати навколо нових ідей для співпраці. Вдячний президенту УЄФА за чітку й безкомпромісну позицію в цьому питанні (щодо створення Суперліги – УП), яка була викладена в декларації конгресу (45-го Конгресу УЄФА – УП), що засуджує створення Суперліги. Цей документ делегати конгресу підтримали одноголосно".

Деталі: Павелко каже, що в цьому питанні важливими залишаються рівні умови участі в єврокубках для всіх клубів національних ліг. 

Що передувало: 12 європейських клубів оголосили про створення футбольної Суперліги і готові обговорити з ФІФА та УЄФА подальшу співпрацю.

Засновують Суперлігу "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал", "Тоттенхем", "Реал", "Барселона", "Атлетіко", "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".

Управляти турніром будуть клуби-засновники.

Українська правда
Теми: футболспорт


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