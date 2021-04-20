Украинская ассоциация футбола осудила создание отдельной Суперлиги

Президент Украинской ассоциации футбола и член Исполкома УЕФА Андрей Павелко осудил создание Суперлиги из 12 европейский команд.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Прямая речь: "Пандемия больно ударила по всем без исключения представителям нашей футбольной общественности, но это сложное испытание имеет объединять, делать нас только сильнее и объединять вокруг новых идей для сотрудничества. Благодарен президенту УЕФА за четкую и бескомпромиссную позицию в этом вопросе (о создании Суперлиги – УП), которая была изложена в декларации конгресса (45-го Конгресса УЕФА – УП), что осуждает создание Суперлиги. Этот документ делегаты конгресса поддержали единогласно".

Детали: Павелко говорит, что в этом вопросе важными остаются равные условия участия в еврокубках для всех клубов национальных лиг.

Что предшествовало: 12 европейских клубов объявили о создании футбольной Суперлиги и готовы обсудить с ФИФА и УЕФА дальнейшее сотрудничество.

Основывают Суперлигу "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Милан" и "Интер".

Управлять турниром будут клубы-учредители.