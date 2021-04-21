В США экс-офицера признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
Среда, 21 апреля 2021, 00:31
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Источник: The New York Times
Детали: После 10-часового обсуждения в течение двух дней после судебного разбирательства, длившегося три недели, присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.
Предыстория:
- Джордж Флойд умер после задержания полицией 25 мая в Миннеаполисе (США).
- Было опубликовано видео инцидента, на котором видно задержанного в наручниках и белого офицера полиции, который коленом прижимает его шею к земле, а Флойд стонет "пожалуйста, я не могу дышать" и "Не убивай меня". За считанные минуты Флойд перестает говорить и двигаться. Позже он скончался в больнице. Вскрытие установило, что Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг.
- Човин - офицер, который прижимал Флойда коленом.
- Событие вызвало массовые протесты по всей стране.