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В США экс-офицера признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Среда, 21 апреля 2021, 00:31
DARNELLA FRAZIER

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Источник: The New York Times

Детали: После 10-часового обсуждения в течение двух дней после судебного разбирательства, длившегося три недели, присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.

Предыстория:

  • Джордж Флойд умер после задержания полицией 25 мая в Миннеаполисе (США).
  • Было опубликовано видео инцидента, на котором видно задержанного в наручниках и белого офицера полиции, который коленом прижимает его шею к земле, а Флойд стонет "пожалуйста, я не могу дышать" и "Не убивай меня". За считанные минуты Флойд перестает говорить и двигаться. Позже он скончался в больнице. Вскрытие установило, что Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг.
  • Човин - офицер, который прижимал Флойда коленом.
  • Событие вызвало массовые протесты по всей стране.

Темы: СШАсуд


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