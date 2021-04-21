19 апреля в мире обнаружили 825 057 новых заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 294 290 новых больных. 73 172 - в Бразилии, а 61 028 - в Турции.

Кроме того, 60 317 человек заболели в США. Во Франции - 43 098.

Украина, где зафиксировали 8 940 новых больных, на 13 месте в мире - между Польшей (9 246) и (8 208). Среди европейских стран Украина - на 5 месте по этому показателю.

13 905 человек в мире умерли от коронавируса. По ежедневному количеству смертей Украина 11-я в мире и 5-в Европе.

В мире болеют 18,3 млн, но выздоровели - 122,1 млн.

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Напомним: 19 апреля в Украине зафиксировали 8 940 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 2 042 человека, умерли 367 больных, выздоровели 12 075 человек.