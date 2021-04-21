Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Индию приходится более трети всех новых больных коронавирусом в мире

Среда, 21 апреля 2021, 07:01
На Индию приходится более трети всех новых больных коронавирусом в мире

19 апреля в мире обнаружили 825 057 новых заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 294 290 новых больных. 73 172 - в Бразилии, а 61 028 - в Турции.

Кроме того, 60 317 человек заболели в США. Во Франции - 43 098.

Украина, где зафиксировали 8 940 новых больных, на 13 месте в мире - между Польшей (9 246) и (8 208). Среди европейских стран Украина - на 5 месте по этому показателю.

 
 

13 905 человек в мире умерли от коронавируса. По ежедневному количеству смертей Украина 11-я в мире и 5-в Европе.

В мире болеют 18,3 млн, но выздоровели - 122,1 млн.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 19 апреля в Украине зафиксировали 8 940 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 2 042 человека, умерли 367 больных, выздоровели 12 075 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
Все новости...
Реклама: