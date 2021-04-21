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Госпіталізацій і смертей від COVID знову стало більше в Україні 

Середа, 21 квітня 2021, 08:17
Госпіталізацій і смертей від COVID знову стало більше в Україні 

За добу 20 квітня в Україні зафіксували 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 411 хворих, померли 429 пацієнтів, одужали 14 720 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова і РНБО

Деталі: Напередодні при 8 940 нових випадках хвороби в лікарні забрали 2 042 особи, а втратили 367 хворих із коронавірусом, ще днем раніше – при 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби було госпіталізовано 2 387 осіб, померли 214 осіб.

У цей вівторок найбільше випадків захворювання підтвердили у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

Летальних випадків від COVID-19 за минулу добу найбільше зафіксували у Києві (40), Дніпропетровській (34), Київській (32), Донецькій (30), Одеській і Харківській (по 28), Львівській і Хмельницькій (по 25), Запорізькій (22), Житомирській і Полтавській (по 20) областях.  

Серед нових хворих – 532 дитини та 326 медпрацівників.

Тестувань 20 квітня зробили 109 007, зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 974 118 осіб, з них одужали 1 514 472 особи, померли 40 796 осіб. 

Крім того, 20 квітня в Україні зробили 15 042 щеплення проти COVID-19. Працювали 269 мобільних бригад з імунізації та 462 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 477 833 щеплень: першу дозу вакцини отримала 477 831 особа, обидві дози – 5 осіб (із них 2 особи отримали першу дозу за кордоном).

 

Нагадаємо: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі захворюваності на COVID-19, що зменшилася кількість нових випадків і кількість госпіталізацій у порівнянні минулого тижня до позаминулого.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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