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Степанов: Україна пройшла пік захворюваності, але є важкі регіони

Вівторок, 20 квітня 2021, 10:24

Дотримання карантинних обмежень громадянами дозволило Україні пройти пік третьої хвилі захворюваності на COVID-19, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Джерело: Степанов на брифінгу МОЗ 20 квітня  

Пряма мова :"Хотів би розпочати зі стриманого оптимізму. Ми зараз знаходимось у третій хвилі коронавірусної хвороби. Ми всі бачимо, як на сьогоднішній день важко і з якою кількістю випадків щодня ми стикаємося. Але водночас ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності".   

Деталі: За словами Степанова, про те, що "хвороба пішла на спад", говорять цифри за минулий тиждень у порівнянні до позаминулого тижня. І в цьому заслуга українців, які дотримувалися обмежень, наголосив міністр. 

"Ми отримали майже на 13,5 тисяч менше захворівших, ніж було позаминулого тижня. Така ж ситуація і по кількості госпіталізацій: ми отримали на 3,5 тисячі менше людей, які були госпіталізовані на минулому тижні в порівнянні з позаминулим", – сказав Степанов.

Але в деяких регіонах ситуація залишається "достатньо напруженою", 12 регіонів перебувають на "червоному рівні" епідемічної небезпеки.

"Найважча ситуація в місті Київ і Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині. У столиці на сьогоднішній день зайнято майже 75% ліжок із киснем, у Київській області – 70%, в Одеській області 73%, у Сумській області – 69,5%",  – сказав Степанов.

 
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Голова МОЗ наголосив, що поки рано розслаблятися і нехтувати правилами епідемічної безпеки. 

За його словами, неприпустимо, коли відбуваються бучні святкування чи ресторани працюють підпільно.

Степанов також зазначив, що за рівнем смертності від COVID на 1 мільйон населення Україна перебуває на 33 місці в Європі – і це заслуга медичних працівників.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяСтепановкарантин


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