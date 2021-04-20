Степанов: Україна пройшла пік захворюваності, але є важкі регіони

Дотримання карантинних обмежень громадянами дозволило Україні пройти пік третьої хвилі захворюваності на COVID-19, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Джерело: Степанов на брифінгу МОЗ 20 квітня

Пряма мова :"Хотів би розпочати зі стриманого оптимізму. Ми зараз знаходимось у третій хвилі коронавірусної хвороби. Ми всі бачимо, як на сьогоднішній день важко і з якою кількістю випадків щодня ми стикаємося. Але водночас ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності".

Деталі: За словами Степанова, про те, що "хвороба пішла на спад", говорять цифри за минулий тиждень у порівнянні до позаминулого тижня. І в цьому заслуга українців, які дотримувалися обмежень, наголосив міністр.

"Ми отримали майже на 13,5 тисяч менше захворівших, ніж було позаминулого тижня. Така ж ситуація і по кількості госпіталізацій: ми отримали на 3,5 тисячі менше людей, які були госпіталізовані на минулому тижні в порівнянні з позаминулим", – сказав Степанов.

Але в деяких регіонах ситуація залишається "достатньо напруженою", 12 регіонів перебувають на "червоному рівні" епідемічної небезпеки.

"Найважча ситуація в місті Київ і Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині. У столиці на сьогоднішній день зайнято майже 75% ліжок із киснем, у Київській області – 70%, в Одеській області 73%, у Сумській області – 69,5%", – сказав Степанов.

Голова МОЗ наголосив, що поки рано розслаблятися і нехтувати правилами епідемічної безпеки.

За його словами, неприпустимо, коли відбуваються бучні святкування чи ресторани працюють підпільно.

Степанов також зазначив, що за рівнем смертності від COVID на 1 мільйон населення Україна перебуває на 33 місці в Європі – і це заслуга медичних працівників.