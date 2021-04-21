Госпитализаций и смертей от COVID снова стало больше в Украине

За сутки 20 апреля в Украине зафиксировали 12 162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 411 больных, умерли 429 пациентов, выздоровели 14 720 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Накануне при 8 940 новых случаях болезни в больницы забрали 2 042 человека, а не смогли спасти 367 больных с коронавирусом, еще днем ранее – при 6 506 новых случаев коронавирусной болезни были госпитализированы 2 387 человек, умерли 214 человек.

В этотм вторник больше всего случаев заболевания подтвердили в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Среди новых больных – 532 ребенка и 326 медработников.

Тестирований 20 апреля сделали 109 007, в том числе методом ПЦР – 46 746, методом ИФА – 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 026.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 974 118 человек, из них выздоровели 1 514 472 человека, умерли 40 796 человек.

Кроме того, 20 апреля в Украине сделали 15 042 прививки против COVID-19. Работали 269 мобильных бригад по иммунизации и 462 прививочніх пункта.

С начала прививочной кампании сделано 477 833 прививок: первую дозу вакцины получил 477 831 человек, обе дозы – 5 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).