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На сході України без втрат, але гранатомети й кулемети не змовкають

Середа, 21 квітня 2021, 08:51
На сході України без втрат, але гранатомети й кулемети не змовкають

Протягом минулої доби, 20 квітня, на сході України було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків, до 7-ї ранку 21 квітня зафіксовано 3 порушення, бойових втрат серед українських захисників немає.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7 ранку 21 квітня 2021 року

Деталі: У вівторок неподалік селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

У передмісті Старогнатівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Золоте-4, що на Луганщині, та Водяне, що на Донеччині, російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку 21 квітня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу населених пунктів Піски та Південне ворог відкривав вогонь із Мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Теми: ООСДонбасбойові дії
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