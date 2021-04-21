На востоке Украины без потерь, но гранатометы и пулеметы не смолкают

За прошедшие сутки, 20 апреля, на востоке Украины было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков, до 7 утра 21 апреле зафиксированы 3 нарушения, боевых потерь среди украинских защитников нет.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7 утра 21 апреля 2021 года

Детали: Во вторник недалеко от поселка Пивденне противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

В пригороде Старогнатовки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Золотое-4, на Луганщине, и Водяное, что в Донецкой области, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7 утра 21 апреля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.