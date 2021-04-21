Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів без мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації".

Деталі: Зазначається, що це дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, щоб підвищити їх боєздатність під час військової агресії, що "стрімко наростає". Крім того, документ дозволить швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці.

Що у законі?

Закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

В особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву.

Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.

На громадян, яких призиватимуть із числа резервістів у особливий період, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб (зокрема, гарантії у сприянні працевлаштуванню для молодих людей протягом 6 місяців після припинення такої служби).

Закон реформує систему військового обліку та діяльність місцевих органів військового управління, базуючись на європейських принципах і підходах (зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів).

Закон осучаснює вимоги до адміністративної відповідальності посадовців, резервістів, військовозобов'язаних та призовників за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів.

Також запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період; від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Передісторія:

30 березня Верховна Рада ухвалила ініційований президентом закон №3553, який має на меті реформувати систему військових комісаріатів та дозволяє призивати без мобілізації резервістів у випадку "особливого періоду".