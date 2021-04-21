Зеленский подписал закон, который позволяет призывать резервистов без мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период.

Источник: сайт президента

Дословно: "Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации".

Детали: Отмечается, что это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чтобы повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая "стремительно нарастает". Кроме того, документ позволит быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности.

Что в законе?

Закон вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.

Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.

На граждан, которые будут призваны из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных лиц (в частности, гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение 6 месяцев после прекращения такой службы).

Закон реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах (в частности, предусматривается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов).

Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.

Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

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