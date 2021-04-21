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У Києві за добу 40 смертей від COVID

Середа, 21 квітня 2021, 12:15
Фото КМДА

За добу 20 квітня у столиці зареєстрували 965 нових випадків коронавірусу, 40 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 21 квітня

Пряма мова: "За минулу добу виявили 965 інфікованих, померли 40 людей – 17 жінок та 23 чоловіки".

Деталі: За добу захворіли 574 жінки віком від 18 до 99 років і 21 дівчинка від 4 місяців до 17 років, а також 361 чоловік віком від 18 до 86 років і 9 хлопчиків від 2 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 33 медики.

131 хворого госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (287), Деснянському (128) та Дніпровському (96) районах.

Станом на 21 квітня у столиці вже 187 196 підтверджених випадків COVID, померли 4297 хворих. Подолали вірус 116 498 столичних мешканців, з них 641 – за минулу добу.

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Передісторія: 

  • За добу 20 квітня в Україні зафіксували 12 162 нових випадки COVID-19, госпіталізували 4 411 хворих, померли 429 пацієнтів, одужали 14 720 осіб.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірус


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