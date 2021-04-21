Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві за добу 40 смертей від COVID

Середа, 21 квітня 2021, 12:15
У Києві за добу 40 смертей від COVID
Фото КМДА

За добу 20 квітня у столиці зареєстрували 965 нових випадків коронавірусу, 40 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 21 квітня

Пряма мова: "За минулу добу виявили 965 інфікованих, померли 40 людей – 17 жінок та 23 чоловіки".

Деталі: За добу захворіли 574 жінки віком від 18 до 99 років і 21 дівчинка від 4 місяців до 17 років, а також 361 чоловік віком від 18 до 86 років і 9 хлопчиків від 2 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 33 медики.

131 хворого госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (287), Деснянському (128) та Дніпровському (96) районах.

Станом на 21 квітня у столиці вже 187 196 підтверджених випадків COVID, померли 4297 хворих. Подолали вірус 116 498 столичних мешканців, з них 641 – за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 20 квітня в Україні зафіксували 12 162 нових випадки COVID-19, госпіталізували 4 411 хворих, померли 429 пацієнтів, одужали 14 720 осіб.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: