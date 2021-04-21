В Киеве за сутки 40 смертей от COVID

За сутки 20 апреля в столице зарегистрировали 965 новых случаев коронавируса, 40 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 21 апреля

Прямая речь: "За прошедшие сутки обнаружили 965 инфицированных, умерли 40 человек – 17 женщин и 23 мужчины".

Детали: За сутки заболели 574 женщины в возрасте от 18 до 99 лет и 21 девочка от 4 месяцев до 17 лет, а также 361 мужчина в возрасте от 18 до 86 лет и 9 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 33 медика.

131 больного госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (287), Деснянском (128) и Днепровском (96) районах.

По состоянию на 21 апреля в столице уже 187 196 подтвержденных случаев COVID, умерли 4297 больных. Преодолели вирус 116 498 столичных жителей, из них 641 – за прошедшие сутки.

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