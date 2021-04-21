Окупанти обіцяють вивести десятки одиниць військової техніки на параді в Донецьку

Окупаційна влада "ДНР" обіцяє залучити сімдесят шість одиниць військової техніки на Параді Перемоги, який пройде в Донецьку 9 травня.

Джерело: онлайн-ресурс бойовиків "Донецкое агентство новостей"

Деталі: На зустрічі з ватажком бойовиків ОРДО Денисом Пушиліним відзвітували, що в Донецьку пройдуть "76 одиниць техніки і понад 1600 людей у складі парадних розрахунків".

А на параді окупанти чекають побачити близько 10 тисяч учасників.

Нагадаємо: Керівництво так званої "ДНР" попередньо підготувало три різні варіанти звернення до президента РФ Володимира Путіна, серед яких є прохання надати військову допомогу.