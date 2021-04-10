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"ДНР" хоче попросити у Путіна військової допомоги або приєднання до РФ – розвідка

Субота, 10 квітня 2021, 18:28
ДНР хоче попросити у Путіна військової допомоги або приєднання до РФ – розвідка

Керівництво так званої "ДНР" попередньо підготувало три різні варіанти звернення до президента РФ Володимира Путіна, серед яких є прохання надати військову допомогу.

Джерело: ZN.UA з посиланням на інформацію, отриману від представників українських спецслужб

Деталі: Українськім спецслужбам вдалося отримати тексти трьох проєктів листів, підготовлених "МЗС ДНР" на ім'я президента Росії. Усі вони підписані ватажком ОРДО Денисом Пушиліним. По дипломатичних каналах і комунікаційних лініях між спецслужбами інформація вже передана країнам-партнерам України. 

У першому варіанті листа звучить прохання надати військову допомогу "республіці". У другому – прийняти "ДНР" до складу Росії. У третьому – визнати незалежність "ДНР" і укласти договір про дружбу і співробітництво.

Всі три варіанти документа мають однакову преамбулу. У ній Пушилін дякує Путіну за "співчутливе ставлення до долі жителів Донбасу і безцінну допомогу, яка допомагає нам виживати під натиском київської влади з 2014 року". Він також називає рішення російського президента визнати документи, видані  жителям "республік", і можливість вступу в громадянство РФ безцінними "для людей, які відчувають себе росіянами за духом і вважають своєю головною метою інтеграцію в російський соціально-політичний і культурний простір".

Крім того, Пушилін високо оцінює "посередницькі зусилля Російської Федерації в Мінському переговорному процесі".

У підготовлених проєктах зазначається, що "Мінські угоди і існуючі домовленості ніколи не перешкоджали українській стороні порушувати встановлене перемир'я". Після чого, в проєктах листа говориться про те, що Україна, отримуючи всебічну підтримку США і інших західних партнерів і всупереч міжнародним зобов'язанням, "зважилася на силове вирішення конфлікту на нашій території".

Далі тексти листів відрізняються.

У першому варіанті, Пушилін просить Путіна "надати військову допомогу, спрямовану на припинення широкомасштабних військових дій і агресії України". Аргументується прохання метою не допустити жертв серед мирних громадян, руйнування об'єктів інфраструктури і житлового фонду. 

У другому варіанті Пушилін звертається з проханням включити "ДНР" до складу Росії: "Прошу вас прийняти нашу республіку до складу Російської Федерації. Всі наші жителі бажають стати частиною великої держави Росія. Свідченням цього є результати референдуму, що відбувся 11 травня 2014 року, а також численні черги на придбання російського громадянства". Після цього в проекті листа ватажок "ДНР" пише, що при необхідності, жителі "готові повторно висловити своє волевиявлення, яке підтверджує бажання приєднатися до своєї історичної Батьківщини". 

У третьому варіанті листа міститься прохання до Путіна визнати "ДНР" як "незалежну демократичну правову соціальну державу". Крім того, Пушилін просить президента Росії розглянути можливість укладення договору про дружбу і співробітництво між "ДНР" та Російською Федерацією, передбачивши співробітництво в сфері оборони. У підготовленому "МЗС ДНР" тексті також згадується, що проєкт даного договору додається до листа.

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія стягує війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОПутінПушилінвійна
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