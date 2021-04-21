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Оккупанты обещают вывести десятки единиц военной техники на параде в Донецке

Среда, 21 апреля 2021, 13:00
Оккупанты обещают вывести десятки единиц военной техники на параде в Донецке

Оккупационные власти "ДНР" обещают задействовать семьдесят шесть единиц военной техники на Параде Победы, который пройдет в Донецке 9 мая.

Источник: онлайн-ресурс боевиков "Донецкое агентство новостей"

Детали: На встрече с главарем боевиков ОРДО Денисом Пушилиным отчитались, что в Донецке пройдут "76 единиц техники и более 1600 человек в составе парадных расчетов".

А на параде оккупанты ожидают увидеть порядка 10 тысяч участников.

Напомним: Руководство так называемой "ДНР" предварительно подготовило три различных варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину, среди которых и просьба оказать военную помощь.

Темы: ДонбассоккупацияРосcия
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