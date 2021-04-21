Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін: Лукашенка, як і Януковича, хотіли вбити

Середа, 21 квітня 2021, 13:34

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито Олександра Лукашенка та експрезидента України Віктора Януковича хотіли вбити невідомі "під час держперевороту".

Джерело: трансляція щорічного послання Путіна Федеральним зборам

Пряма мова Путіна: "Нещодавно стали відомими факти прямої спроби організації перевороту ... Характерно, що навіть такі кричущі дії не знаходять осуду у так званого колективного заходу, всі роблять вигляд, що взагалі нічого не відбувається.

Можна ставитися як завгодно, наприклад, до президента України Януковича, або до Мадуро в Венесуелі. (ставитися - ред.) до того ж Януковича, якого теж мало не вбили й відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Можна мати будь-яку точку зору з приводу президента Білорусі Лукашенка, але практика організації державних переворотів, планів політичних вбивств, в тому числі і вищих посадових осіб, - ну це вже занадто, усі кордони перейшли вже.

Як склалася б доля Білорусі - про це ніхто не думав. Так, як ніхто не думав про долю України, коли державний переворот здійснювався в цій країні".

Що передувало: В суботу Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США. За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ.

У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів.

Роман Петренко, УП
Теми: ПутінЯнуковичЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Разумков прокоментував гулянку "слуги" Тищенка і інші скандали

Путін: Відповідь Росії буде швидкою і жорсткою, пошкодують, як давно не шкодували

Уряд продовжив карантин до кінця червня

фотоПо дорозі на Харківщину затримали автобуси з "тітушками"

Днями очікується зниження смертності від COVID – прогноз НАН

У масштабній операції у Чехії затримані підозрювані у боях проти України на Донбасі – ЗМІ

Усі новини...
Путін
Путін: Відповідь Росії буде швидкою і жорсткою, пошкодують, як давно не шкодували
Майноцид: як Росія збирається "зачистити" Крим від українців
Зеленський пропонує Путіну зустрітись "у будь-якій точці Донбасу"
Останні новини
14:57
фотоУкраїнського військового "засудили" в Криму до кількох років в'язниці
14:54
У Києві запланували легкоатлетичний пробіг: деякі вулиці перекриють
14:45
Google увійшов до топ-25 найбільших платників податків в Україні
14:44
На Київщині оголосили штормове попередження
14:22
Разумков прокоментував гулянку "слуги" Тищенка і інші скандали
14:16
У Німеччині кожен п'ятий отримав принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу
14:05
З України видворяють білоруського анархіста
13:52
Путін: Відповідь Росії буде швидкою і жорсткою, пошкодують, як давно не шкодували
13:49
Шмигаль обіцяє більше вакцин і щеплень у травні
13:47
Google відреагував на скандал з борщем і підкорегував топ російських страв
Усі новини...