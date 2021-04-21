Путін: Лукашенка, як і Януковича, хотіли вбити

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито Олександра Лукашенка та експрезидента України Віктора Януковича хотіли вбити невідомі "під час держперевороту".

Джерело: трансляція щорічного послання Путіна Федеральним зборам

Пряма мова Путіна: "Нещодавно стали відомими факти прямої спроби організації перевороту ... Характерно, що навіть такі кричущі дії не знаходять осуду у так званого колективного заходу, всі роблять вигляд, що взагалі нічого не відбувається.

Можна ставитися як завгодно, наприклад, до президента України Януковича, або до Мадуро в Венесуелі. (ставитися - ред.) до того ж Януковича, якого теж мало не вбили й відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Можна мати будь-яку точку зору з приводу президента Білорусі Лукашенка, але практика організації державних переворотів, планів політичних вбивств, в тому числі і вищих посадових осіб, - ну це вже занадто, усі кордони перейшли вже.

Як склалася б доля Білорусі - про це ніхто не думав. Так, як ніхто не думав про долю України, коли державний переворот здійснювався в цій країні".

Що передувало: В суботу Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США. За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ.

У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів.