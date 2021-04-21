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У Києві запланували легкоатлетичний пробіг: деякі вулиці перекриють

Середа, 21 квітня 2021, 14:54
У Києві запланували легкоатлетичний пробіг: деякі вулиці перекриють

25 квітня о 9 ранку в центрі столиці стартує легкоатлетичний пробіг V Міжнародний Kyiv Euro Marathon, за маршрутом якого передбачена заборона руху транспорту.

Джерело: КМДА

Деталі: За маршрутом забігу 25 квітня рух транспорту заборонять з 08:00 до 15:30.

Дослівно: "Марафон відбудеться за маршрутом: вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК "Олімпійський") – рух вул. Саксаганського у напрямку площі Перемоги – з площі Перемоги – проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, на перехресті просп. Перемоги з вул. Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги – з площі Перемоги – вулицею Саксаганського – вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).

Про зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту буде повідомлено додатково".

Довідково: Євро Марафон – міжнародні змагання, внесені в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України, які в умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.

Нагадаємо: Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

Українська правда

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Теми: Київспорткарантин
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