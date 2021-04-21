Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві запланували легкоатлетичний пробіг: деякі вулиці перекриють

Середа, 21 квітня 2021, 14:54

25 квітня о 9 ранку в центрі столиці стартує легкоатлетичний пробіг V Міжнародний Kyiv Euro Marathon, за маршрутом якого передбачена заборона руху транспорту.

Джерело: КМДА

Деталі: За маршрутом забігу 25 квітня рух транспорту заборонять з 08:00 до 15:30.

Дослівно: "Марафон відбудеться за маршрутом: вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК "Олімпійський") – рух вул. Саксаганського у напрямку площі Перемоги – з площі Перемоги – проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, на перехресті просп. Перемоги з вул. Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги – з площі Перемоги – вулицею Саксаганського – вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).

Про зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту буде повідомлено додатково".

Довідково: Євро Марафон – міжнародні змагання, внесені в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України, які в умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.

Нагадаємо: Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

Українська правда
Теми: Київспорткарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Разумков прокоментував гулянку "слуги" Тищенка і інші скандали

Путін: Відповідь Росії буде швидкою і жорсткою, пошкодують, як давно не шкодували

Уряд продовжив карантин до кінця червня

фотоПо дорозі на Харківщину затримали автобуси з "тітушками"

Днями очікується зниження смертності від COVID – прогноз НАН

У масштабній операції у Чехії затримані підозрювані у боях проти України на Донбасі – ЗМІ

Усі новини...
Київ
На Київщині оголосили штормове попередження
У Києві за тиждень перевірили 6 тисяч ресторанів і магазинів, 7 закрили
У Києві за добу 40 смертей від COVID
Останні новини
14:57
фотоУкраїнського військового "засудили" в Криму до кількох років в'язниці
14:54
У Києві запланували легкоатлетичний пробіг: деякі вулиці перекриють
14:45
Google увійшов до топ-25 найбільших платників податків в Україні
14:44
На Київщині оголосили штормове попередження
14:22
Разумков прокоментував гулянку "слуги" Тищенка і інші скандали
14:16
У Німеччині кожен п'ятий отримав принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу
14:05
З України видворяють білоруського анархіста
13:52
Путін: Відповідь Росії буде швидкою і жорсткою, пошкодують, як давно не шкодували
13:49
Шмигаль обіцяє більше вакцин і щеплень у травні
13:47
Google відреагував на скандал з борщем і підкорегував топ російських страв
Усі новини...