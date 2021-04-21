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В Киеве запланировали легкоатлетический пробег: некоторые улицы перекроют

Среда, 21 апреля 2021, 14:54
В Киеве запланировали легкоатлетический пробег: некоторые улицы перекроют

25 апреля в 9 утра в центре столицы стартует легкоатлетический пробег V Международный Kyiv Euro Marathon, по маршруту которого предусмотрен запрет движения транспорта.

Источник: КГГА

Детали: По маршруту забега 25 апреля движение транспорта запретят с 08:00 до 15:30.

Дословно: "Марафон пройдет по маршруту: ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильная парковка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход из НСК "Олимпийский") - движение по ул. Саксаганского в направлении площади Победы - с площади Победы - проспектом Победы (только нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика Янгеля, на перекрестке ул. Победы с ул. Академика Янгеля - разворот в обратном направлении по проспекту Победы - с площади Победы - улицей Саксаганского - ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильная парковка перед кассами Дворца Спорта).

Об изменениях в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта будет сообщено дополнительно".

Справка: Евро Марафон - международные соревнования, внесены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины, в условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.

Напомним: Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.

Украинская правда

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Темы: Киевспорткарантин
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