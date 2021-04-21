Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве запланировали легкоатлетический пробег: некоторые улицы перекроют

Среда, 21 апреля 2021, 14:54

25 апреля в 9 утра в центре столицы стартует легкоатлетический пробег V Международный Kyiv Euro Marathon, по маршруту которого предусмотрен запрет движения транспорта.

Источник: КГГА

Детали: По маршруту забега 25 апреля движение транспорта запретят с 08:00 до 15:30.

Дословно: "Марафон пройдет по маршруту: ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильная парковка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход из НСК "Олимпийский") - движение по ул. Саксаганского в направлении площади Победы - с площади Победы - проспектом Победы (только нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика Янгеля, на перекрестке ул. Победы с ул. Академика Янгеля - разворот в обратном направлении по проспекту Победы - с площади Победы - улицей Саксаганского - ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильная парковка перед кассами Дворца Спорта).

Об изменениях в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта будет сообщено дополнительно".

Справка: Евро Марафон - международные соревнования, внесены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины, в условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.

Напомним: Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.

Украинская правда
Темы: Киевспорткарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Разумков прокомментировал празднование "слуги" Тищенко и другие скандалы

Путин: Ответ России будет быстрым и жестким, пожалеют, как давно не жалели

Путин: Лукашенко, как и Януковича, хотели убить

Кабмин продлил карантин из-за COVID-19 до конца июня

фотоПо дороге в Харьковскую область задержали автобусы с "титушками"

На днях ожидается снижение смертности от COVID - прогноз НАН

Все новости...
Киев
На Киевщине объявили штормовое предупреждение
В Киеве за неделю проверили 6 тысяч ресторанов и магазинов, 7 закрыли
В Киеве за сутки 40 смертей от COVID
Последние новости
15:10
Президент Польши инициировал обсуждение с силовиками активности РФ на границе с Украиной
15:09
фото Через ПАО "Донецкоблгаз" разворовали газа на 650 млн – СБУ
15:05
Суд отменил выговоры Рожковой и Сологубу – медиа
14:57
фотоУкраинский военного "приговорили" в Крыму к нескольким годам тюрьмы
14:54
В Киеве запланировали легкоатлетический пробег: некоторые улицы перекроют
14:45
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
14:44
На Киевщине объявили штормовое предупреждение
14:22
Разумков прокомментировал празднование "слуги" Тищенко и другие скандалы
14:16
В Германии каждый пятый получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса
14:05
Из Украины выдворяют белорусского анархиста
Все новости...