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Упійманий бойовик "злив" деталі, як Росія керує війною на Донбасі – СБУ

Середа, 21 квітня 2021, 17:26
Упійманий бойовик злив деталі, як Росія керує війною на Донбасі – СБУ

Українські силовики затримали найманця ОРДО і отримали від нього "важливі свідчення" про обставини російської збройної агресії на Донеччині.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Деталі: Йдеться про учасника танкового батальйону, який працював у службі забезпечення в окупованому селищі Мічурине.

Контррозвідка СБУ затримала його у районі операції Об’єднаних сил, коли він приїхав таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території.

За даними спецслужби, наразі учасник НЗФ співпрацює зі слідством і вже надав важливі свідчення.

Зокрема, чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ. Також він здав власні паспорти "ДНР" та Росії.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за статтею "Створення терористичної групи чи терористичної організації" Кримінального кодексу. Матеріали готуються до передачі в суд.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаРосія
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