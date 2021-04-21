Пойманный боевик "слил" детали, как Россия руководит войной на Донбассе – СБУ

Украинские силовики задержали наемника ОРДО и получили от него "важные показания" об обстоятельствах российской вооруженной агрессии в Донецкой области.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: Речь идет об участнике танкового батальона, который работал в службе обеспечения в оккупированном поселке Мичурино.

Контрразведка СБУ задержала его в районе операции Объединенных сил, когда тот приехал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.

По данным спецслужбы, сейчас участник НВФ сотрудничает со следствием и уже дал важные показания.

В частности, мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, о поставке танков и другой военной техники из РФ. Также он сдал собственные паспорта "ДНР" и России.

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по статье "Создание террористической группы или террористической организации" Уголовного кодекса. Материалы готовятся к передаче в суд.