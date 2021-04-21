Кравчук розповів, звідки у Зеленського ідея зустрітись із Путіним на Донбасі

Під час зустрічі радників "нормандської четвірки" 19 квітня російська сторона першою запропонувала зустрітись на лінії розмежування, після того президент Володимир Зеленський публічно запросив очільника Росії Володимира Путіна зустрітись у "будь-якій точці українського Донбасу".

Джерело: голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "У Росії є складнощі, адже політичні радники ("нормандської четвірки" – УП), коли обговорювали питання кластерів (щодо Мінських угод – УП), то Росія не підтримала і висунула одну пропозицію: зустрітись на лінії розмежування і побачити цю ситуацію безпосередньо.

І Володимир Зеленський використав цей факт і сказав, що пропонує Путіну зустрітись у будь-якій точці Донбасу. Таким чином Путін поставлений у дуже складну ситуацію: якщо відмовитись, то означає, що він не підтримує власну пропозицію".

Деталі: Окрім того, Кравчук відзначив, що під час засідання безпекової підгрупи ТКГ сторони підтримали український проєкт щодо координаційного механізму регулювання на порушення порядку припинення вогню. До 28 квітня підгрупа буде напрацьовувати узгоджену позицію щодо документу, щоб потім його узгодити на засідання ТКГ.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.