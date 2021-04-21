Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук рассказал, откуда у Зеленского идея встретиться с Путиным на Донбассе

Среда, 21 апреля 2021, 17:41
Кравчук рассказал, откуда у Зеленского идея встретиться с Путиным на Донбассе
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Во время встречи советников "нормандской четверки" 19 апреля российская сторона первой предложила встретиться на линии разграничения, после этого президент Владимир Зеленский публично пригласил главу России Владимира Путина встретиться в "любой точке украинского Донбасса".

Источник: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "В России есть сложности, ведь политические советники (" нормандской четверки"– УП), когда обсуждали вопрос кластеров (по Минских соглашениям – УП), то Россия не поддержала и выдвинула одно предложение: встретиться на линии разграничения и увидеть эту ситуацию непосредственно.

И Владимир Зеленский использовал этот факт и сказал, что предлагает Путину встретиться в любой точке Донбасса. Таким образом Путин поставлен в очень сложную ситуацию: если отказаться, то значит, что он не поддерживает собственное предложение".

Детали: Кроме того, Кравчук отметил, что во время заседания подгруппы по вопросам безопасности ТКГ стороны поддержали украинский проект касательно координационного механизма регулирования нарушений порядка прекращения огня. До 28 апреля подгруппа будет вырабатывать согласованную позицию по документу, чтобы потом его принять на заседании ТКГ.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Зеленский
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: