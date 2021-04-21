Кравчук рассказал, откуда у Зеленского идея встретиться с Путиным на Донбассе

Во время встречи советников "нормандской четверки" 19 апреля российская сторона первой предложила встретиться на линии разграничения, после этого президент Владимир Зеленский публично пригласил главу России Владимира Путина встретиться в "любой точке украинского Донбасса".

Источник: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "В России есть сложности, ведь политические советники (" нормандской четверки"– УП), когда обсуждали вопрос кластеров (по Минских соглашениям – УП), то Россия не поддержала и выдвинула одно предложение: встретиться на линии разграничения и увидеть эту ситуацию непосредственно.

И Владимир Зеленский использовал этот факт и сказал, что предлагает Путину встретиться в любой точке Донбасса. Таким образом Путин поставлен в очень сложную ситуацию: если отказаться, то значит, что он не поддерживает собственное предложение".

Детали: Кроме того, Кравчук отметил, что во время заседания подгруппы по вопросам безопасности ТКГ стороны поддержали украинский проект касательно координационного механизма регулирования нарушений порядка прекращения огня. До 28 апреля подгруппа будет вырабатывать согласованную позицию по документу, чтобы потом его принять на заседании ТКГ.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.