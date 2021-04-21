Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чергова область вийшла із "червоної" зони

Середа, 21 квітня 2021, 18:12

З 22 квітня Чернівецька область переходить у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов у Telegram 

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 00 години 22 квітня в регіоні скасовуються обмеження "червоної" зони та починають діяти ті, що передбачені "жовтим" рівнем епіднебезпеки.

Наразі в "червоній" зоні карантину перебувають Львівська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області. "Червоною" також залишається столиця.

"Помаранчевий" рівень тримається у Волинській, Рівненський, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградський, Дніпровській, Донецькій та Луганській областях. 

"Жовтими" наразі є Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська область. 22 квітня до них приєднається Чернівецька область. 

 

Що передувало: За словами державного санлікаря Віктора Ляшка, завдяки карантину на Буковині стабілізувались показники, через які область і потрапила до "червоної" зони. Йдеться про коефіцієнт виявлення нових хворих, завантаженість ліжок з киснем, динаміку рівня госпіталізацій.

Раніше із "червоної" зони вийшли Івано-Франківська та Закарпатська області. Посилений карантин там тривав із початку березня.

Українська правда
Теми: карантинЧернівецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію на підтримку України

Чергова область вийшла із "червоної" зони

Кравчук розповів, звідки у Зеленського ідея зустрітись із Путіним на Донбасі

фото, відеоРосія стягує радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим – розслідувачі

фото, оновлено від 15:28У Києві затримали чоловіка, який вистрілив у дорожника

Розбіглися: в новій Суперлізі залишилося всього три футбольні клуби

Усі новини...
карантин
У Польщі з 26 квітня почнуть послаблювати локдаун
У Києві запланували легкоатлетичний пробіг: деякі вулиці перекриють
На виплату "карантинної" допомоги ФОПам виділили 1,4 мільярда
Останні новини
19:26
НБУ оскаржує рішення суду щодо доган Рожковій і Сологубу
19:21
Викрадення Чауса: Молдова хоче оглянути авто посольства України
19:05
Ліквідація ОАСК: судді скаржаться до ПАРЄ 
18:58
В ЄС представили суворі правила використання штучного інтелекту
18:57
інфографікаОцінка бізнесом роботи митниці впала до дворічного мінімуму – опитування ЄБА
18:48
У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію на підтримку України
18:46
Будівництво трьох станцій метро у Дніпрі продовжили до 2024 року
18:31
Бойовики шість разів атакували позиції ЗСУ, без втрат
18:27
Зеленський обговорив із прем'єром Словаччині ситуацію на Донбасі та аеропорт "Ужгород"
18:26
Кінопремія "Золота Дзиґа 2021" оголосила перелік номінантів
Усі новини...