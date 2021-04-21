Чергова область вийшла із "червоної" зони

З 22 квітня Чернівецька область переходить у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 00 години 22 квітня в регіоні скасовуються обмеження "червоної" зони та починають діяти ті, що передбачені "жовтим" рівнем епіднебезпеки.

Наразі в "червоній" зоні карантину перебувають Львівська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області. "Червоною" також залишається столиця.

"Помаранчевий" рівень тримається у Волинській, Рівненський, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградський, Дніпровській, Донецькій та Луганській областях.

"Жовтими" наразі є Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська область. 22 квітня до них приєднається Чернівецька область.

Що передувало: За словами державного санлікаря Віктора Ляшка, завдяки карантину на Буковині стабілізувались показники, через які область і потрапила до "червоної" зони. Йдеться про коефіцієнт виявлення нових хворих, завантаженість ліжок з киснем, динаміку рівня госпіталізацій.

Раніше із "червоної" зони вийшли Івано-Франківська та Закарпатська області. Посилений карантин там тривав із початку березня.