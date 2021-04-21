Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чергова область вийшла із "червоної" зони

Середа, 21 квітня 2021, 18:12
Чергова область вийшла із червоної зони

З 22 квітня Чернівецька область переходить у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов у Telegram 

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 00 години 22 квітня в регіоні скасовуються обмеження "червоної" зони та починають діяти ті, що передбачені "жовтим" рівнем епіднебезпеки.

Наразі в "червоній" зоні карантину перебувають Львівська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області. "Червоною" також залишається столиця.

"Помаранчевий" рівень тримається у Волинській, Рівненський, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградський, Дніпровській, Донецькій та Луганській областях. 

"Жовтими" наразі є Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська область. 22 квітня до них приєднається Чернівецька область. 

 

Що передувало: За словами державного санлікаря Віктора Ляшка, завдяки карантину на Буковині стабілізувались показники, через які область і потрапила до "червоної" зони. Йдеться про коефіцієнт виявлення нових хворих, завантаженість ліжок з киснем, динаміку рівня госпіталізацій.

Раніше із "червоної" зони вийшли Івано-Франківська та Закарпатська області. Посилений карантин там тривав із початку березня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинЧернівецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: