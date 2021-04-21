Очередная область вышла из "красной" зоны

С 22 апреля Черновицкая область переходит в "желтый" уровень эпидемической опасности.

Источник: министр КМУ Олег Немчинов в Telegram

Детали: Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 00 часов 22 апреля в регионе отменяются ограничения "красной" зоны и начинают действовать предусмотренные "желтым" уровнем эпидопасности.

Что предшествовало: По словам государственного санитарного врача Виктора Ляшко, благодаря карантину на Буковине стабилизировались показатели, по которым область и попала в "красную" зону. Речь идет о коэффициенте выявления новых больных, загруженности коек с кислородом, динамику уровня госпитализаций.