Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У партії Зеленського не побачили в промові Путіна наміру ширити агресію

Середа, 21 квітня 2021, 18:11
У партії Зеленського не побачили в промові Путіна наміру ширити агресію

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що риторика Путіна в посланні до Федеральних зборів свідчить про те, що у Росії немає готових рішень про розширення агресії.

Джерело: коментар Корнієнка агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "(Були) натяки на те, що Росія буде жорстко реагувати на загрози, які сама ж вважає загрозами. Він говорив про "червоні лінії", які Москва буде визначати сама. Така риторика на тлі максимальної неконкретності Путіна свідчить про те, що у Росії, принаймні поки що, немає рішень про розширення агресії".

Деталі: Він також звернув увагу на те, що в посланні Путіна прозвучало багато заяв про соціальні та фінансові проблеми Росії. "Ця держава точно не може собі дозволити витрачати мільярди доларів на агресивну зовнішню політику і військові приготування. Але саме через масштаб соціальних і фінансових проблем продовжить залякувати як сусідні народи, так і власне суспільство, витрачаючи на це ресурси", - зазначив політик.

При цьому Корнієнко визнав, що загроза з боку РФ біля наших кордонів все ще зберігається.

У той же час, підкреслив він, Україна не відходить від свого головного пріоритету - дипломатичного шляху припинення війни на Донбасі. "Україна ніколи не готувала розширення війни і не планує це робити. Але ми будемо захищати нашу державу, що б не планували в Москві", - сказав він.

Передісторія: У середу під час свого щорічного послання Федеральним зборам Путін пригрозив Заходу "асиметричною, швидкою і жорсткою" відповіддю, якщо той буде загрожувати безпеці РФ. "Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували", - заявив він.

Українська правда
Теми: ПутінЗеленськийпартіїРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Путін
Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойову силу, але без Пригожина – ISW
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Останні новини
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: