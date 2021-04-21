У партії Зеленського не побачили в промові Путіна наміру ширити агресію

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що риторика Путіна в посланні до Федеральних зборів свідчить про те, що у Росії немає готових рішень про розширення агресії.

Джерело: коментар Корнієнка агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "(Були) натяки на те, що Росія буде жорстко реагувати на загрози, які сама ж вважає загрозами. Він говорив про "червоні лінії", які Москва буде визначати сама. Така риторика на тлі максимальної неконкретності Путіна свідчить про те, що у Росії, принаймні поки що, немає рішень про розширення агресії".

Деталі: Він також звернув увагу на те, що в посланні Путіна прозвучало багато заяв про соціальні та фінансові проблеми Росії. "Ця держава точно не може собі дозволити витрачати мільярди доларів на агресивну зовнішню політику і військові приготування. Але саме через масштаб соціальних і фінансових проблем продовжить залякувати як сусідні народи, так і власне суспільство, витрачаючи на це ресурси", - зазначив політик.

При цьому Корнієнко визнав, що загроза з боку РФ біля наших кордонів все ще зберігається.

У той же час, підкреслив він, Україна не відходить від свого головного пріоритету - дипломатичного шляху припинення війни на Донбасі. "Україна ніколи не готувала розширення війни і не планує це робити. Але ми будемо захищати нашу державу, що б не планували в Москві", - сказав він.

Передісторія: У середу під час свого щорічного послання Федеральним зборам Путін пригрозив Заходу "асиметричною, швидкою і жорсткою" відповіддю, якщо той буде загрожувати безпеці РФ. "Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували", - заявив він.