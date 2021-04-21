Путін: Відповідь Росії буде швидкою і жорсткою, пошкодують, як давно не шкодували

Президент Росії Володимир Путін пригрозив Заходу жорсткою відповіддю на дії, які, на його думку, загрожуватимуть безпеці РФ.

Джерело: щорічне послання Путіна Федеральним зборам

Пряма мова: "Недружні акції щодо Росії не припиняються. В деяких країнах завели пренепристойний звичай - з будь-якого приводу, а найчастіше, взагалі без жодного приводу, чіпляти Росію. Новий вид спорту там - хто голосніше щось скаже.

Ми поводимося у зв'язку з цим надзвичайно стримано, можна сказати, скромно. Часто взагалі не відповідаємо не тільки на недружні акції, а й на відверте хамство...

Ми дійсно хочемо мати добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування, в тому числі і з тими, з ким відносини у нас останнім часом, м'яко кажучи, не складаються. Ми дійсно не хочемо спалювати мости, але, якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість або слабкість і сам має намір остаточно спалити або навіть підірвати ці мости, повинен знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою. Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували.

При цьому у нас вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості в собі і своїй правоті і здорового глузду при прийнятті будь-якого рішення.

Але сподіваюся, що нікому не прийде в голову перейти відносно Росії так звану червону межу. А де вона буде проходити - це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі".

Деталі: При цьому Путін похвалився, що російська армія постійно зміцнюється і на її озброєнні вже знаходяться "новітні ракетні гіперзвукові комплекси міжконтинентальної дальності "Авангард" та лазерні бойові комплекси "Пересвєт". А в кінці 2022 року на бойове чергування надійдуть також "важкі, міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат". Крім того, в Росії збільшується кількість ударних авіакомплексів з гіперзвуковою ракетою "Кинджал".

Предісторія: Останні тижні Росія стягує свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". Водночас, у Білому домі кажуть, що із 2014 року – це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону.

Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.

Нарощування військ РФ у окупованого Криму та біля українських кордонів підтверджують міжнародні розслідувачі, ЗМІ та супутникові знімки.