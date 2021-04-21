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В партии Зеленского не увидели в речи Путина намерения расширять агрессию

Среда, 21 апреля 2021, 18:11
В партии Зеленского не увидели в речи Путина намерения расширять агрессию

Первый заместить главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что риторика Путина в послании к Федеральному собранию свидетельствует о том, что у России нет готовых решений о расширении агрессии.

Источник: комментарий Корниенко агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "(Были) намеки на то, что Россия будет жестко реагировать на угрозы, которые сама же считает угрозами. Он говорил о "красных линиях", которые Москва будет определять сама. Такая риторика на фоне максимальной неконкретности Путина свидетельствует о том, что у России, по крайней мере пока, нет решений о расширении агрессии".

Детали: Он также обратил внимание на то, что в послании Путина прозвучало много заявлений о социальных и финансовых проблемах России. "Это государство точно не может себе позволить тратить миллиарды долларов на агрессивную внешнюю политику и военные приготовления. Но именно из-за масштаба социальных и финансовых проблем продолжит запугивать как соседние народы, так и собственное общество, тратя на это ресурсы", – отметил политик.

При этом Корниенко признал, что угроза со стороны РФ у наших границ все еще сохраняется.

В то же время, подчеркнул он, Украина не отходит от своего главного приоритета – дипломатического пути прекращения войны на Донбассе. "Украина никогда не готовила расширение войны и не планирует это делать. Но мы будем защищать наше государство, что бы ни планировали в Москве", – сказал он.

Предыстория: В среду во время своего ежегодного послания Федеральному собранию Путин пригрозил Западу "ассиметричным, быстрым и жестким" ответом, если тот будет угрожать безопасности РФ. "Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", - заявил он.

Украинская правда
Темы: ПутинЗеленскийпартииРосcияУкраина
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