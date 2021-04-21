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Бойовики шість разів атакували позиції ЗСУ, без втрат

Середа, 21 квітня 2021, 18:31

Протягом середи 21 квітня збройні формування РФ здійснили шість обстрілів позицій Збройних сил України.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, неподалік населених пунктів Піски та Південне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Шумів та Первомайська з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а біля Кам’янки зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаООС


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