Боевики шесть раз атаковали позиции ВСУ, без потерь

В течение среды 21 апреля вооруженные формирования РФ осуществили шесть обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Согласно сообщению, недалеко от населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а у Каменки из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.