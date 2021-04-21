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Боевики шесть раз атаковали позиции ВСУ, без потерь

Среда, 21 апреля 2021, 18:31

В течение среды 21 апреля вооруженные формирования РФ осуществили шесть обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Согласно сообщению, недалеко от населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а у Каменки из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаООС


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