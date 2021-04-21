Боевики шесть раз атаковали позиции ВСУ, без потерь
Среда, 21 апреля 2021, 18:31
В течение среды 21 апреля вооруженные формирования РФ осуществили шесть обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook
Детали: Согласно сообщению, недалеко от населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а у Каменки из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Украинская правда