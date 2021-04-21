Викрадення Чауса: Молдова хоче оглянути авто посольства України

Влада Молдови має намір оглянути автомобіль посольства України, в якому українського колишнього суддю Миколу Чауса імовірно вивезли з країни.

Про це заявив глава уряду Ауреліу Чокой, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publika.

"МЗС направив до Києва офіційну ноту з проханням дозволити оглянути транспортний засіб, на якому Чауса імовірно вивезли з території Молдови і пошукати докази, які могли б це підтвердити", - сказав Чокой.

Прем'єр також повідомив, що до певного співробітника посольства України є питання.

"Ми зробили запит на те, щоб з цим співробітником посольства поговорили представники Генпрокуратури, щоб він дав роз'яснення", - сказав він.

За словами Чокоя, українська сторона сприяє молдавській владі: "Давайте разом подивимося, що ж сталося. У мене таке враження, що у Києва теж є питання щодо того, що ж це було".

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.

МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.

За даними ЗМІ, до викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники.

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