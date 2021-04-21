Викрадення Чауса: Молдова хоче оглянути авто посольства України
Влада Молдови має намір оглянути автомобіль посольства України, в якому українського колишнього суддю Миколу Чауса імовірно вивезли з країни.
Про це заявив глава уряду Ауреліу Чокой, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publika.
"МЗС направив до Києва офіційну ноту з проханням дозволити оглянути транспортний засіб, на якому Чауса імовірно вивезли з території Молдови і пошукати докази, які могли б це підтвердити", - сказав Чокой.
Прем'єр також повідомив, що до певного співробітника посольства України є питання.
"Ми зробили запит на те, щоб з цим співробітником посольства поговорили представники Генпрокуратури, щоб він дав роз'яснення", - сказав він.
За словами Чокоя, українська сторона сприяє молдавській владі: "Давайте разом подивимося, що ж сталося. У мене таке враження, що у Києва теж є питання щодо того, що ж це було".
Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.
МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.
Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.
За даними ЗМІ, до викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники.
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