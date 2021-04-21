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Похищение Чауса: Молдова хочет осмотреть авто посольства Украины

Среда, 21 апреля 2021, 19:21

Власти Молдовы намерены осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором украинского экс-судью Николая Чауса предположительно вывезли из страны.

Об этом заявил глава правительства Аурелиу Чокой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publika.

"МИД направил в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть транспортное средство, на котором Чауса предположительно вывезли с территории Молдовы и поискать улики, которые могли бы это подтвердить", - сказал Чокой.

Премьер также сообщил, что к некоему сотруднику посольства Украины есть вопросы.

"Мы сделали запрос на то, чтобы с этим сотрудником посольства поговорили представители Генпрокуратуры. Чтобы он дал разъяснения", - сказал он.

По словам Чокоя, украинская сторона оказывает содействие молдавским властям: "Давайте вместе посмотрим, что же произошло. У меня такое впечатление, что у Киева тоже есть вопросы относительно того, что же это было".

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.

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Темы: Молдова


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