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Фінляндія не виключає можливості вступу в НАТО – президент

Середа, 21 квітня 2021, 20:01

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо підтвердив, що його країна не виключає можливості вступу в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"У нас за час роботи багатьох урядів склалося чітке розуміння того, що Фінляндія ні в якому разі не виключає можливості подачі заявки на вступ до НАТО. Але мені здається, найголовніше, що можна зробити для безпеки - це намагатися не допускати великих конфліктів", - сказав президент.

Нііністьо нагадав, що Євросоюз розвиває в області безпеки як внутрішнє співробітництво, так і співробітництво з Північноатлантичним альянсом.

Фінляндія, а також Швеція, не входять в НАТО, але в останні роки на тлі загострення відносин з Росією активно поглиблюють співпрацю з Альянсом.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія планує почати прямі переговори з Росією про постачання вакцини "Спутник V". 

"Українська правда" у Threads

Теми: ФінляндіяНАТО
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